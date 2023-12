Gasperini: "Non c'è solo il Milan. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite"

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Torino, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Gli uomini più rappresentativi sono stati come sempre all'altezza e capaci di giocare una partita dignitosa. Questa sera abbiamo giocato in pochi".

Cosa non l'è piaciuto?

"Il fatto di perdere giocatori nello stesso reparto: perchè mancano anche Kolasinac e Palomino. E quando si è in difficoltà nello stesso reparto, si dà tutti qualcosa in più e invece l'ho visto in pochi, o perlomeno non in tutti".

Come si riparte tenendo conto che la prossima partita c'è il Milan?

"Noi abbiamo tante partite, non solo il Milan. L'importante che abbiamo tutti lo stesso spirito poi si può giocare più o meno bene, si può vincere o perdere però abbiamo bisogno di una squadra e non di pochi elementi. Dovrò confrontarmi con la società per capire se abbiamo le stesse visioni e poi rimetterci in pista per giocare dignitosamente le nostre partite".

Farà delle valutazioni in che senso?

"Delle valutazioni che sto facendo io sulla squadra e sui singoli".

Un punto in quattro gare, preoccupa la classifica?

"Mi preoccupa la non partecipazione di tutta la squadra alle prestazioni come è successo questa sera, insieme a tante prestazioni di assoluto valore".

Le valutazioni si faranno anche sul mercato?

"Adesso non è il momento di parlare del mercato. Abbiamo tante partite da giocare"