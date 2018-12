Gattuso, contro Baroni già 2 KO

Due testa a testa, entrambi nella B 2016-2017.

Marco Baroni, Frosinone, e Gennaro Gattuso, Milan, sono stati avversari in occasione degli incroci fra Benevento e Pisa in cadetteria.

Sia in casa, che fuori, si imposero i giocatori in giallorosso: 1-0 al Vigorito, 3-0 al Garibaldi-Anconetani.

E così Gattuso per continuare la sua avventura in rossonero dovrà trovare il primo successo contro il collega che dallo scorso weekend occupa la panchina dei ciociari (e all’esordio ha fatto 1-1 in casa dell’Udinese).

TUTTI I PRECEDENTI FRA BARONI E GATTUSO IN CAMPIONATO

2 vittorie Baroni

0 pareggi

0 vittorie Gattuso

4 gol fatti squadre di Baroni

0 gol fatti squadre di Gattuso