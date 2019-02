Gattuso: "Gigio? Non cancelliamo ciò che ha fatto Magni. Bravi Fiori e Reina a farlo crescere"

Gigio Donnarumma è in un momento positivo della sua carriera. Ne ha parlato Gennaro Gattuso durante la conferenza odierna: "Ne ho sentita tante, molte chiacchiere. Non bisogna cancellare tutto quello che ha fatto Alfredo Magni perché lo ha allenato da tempo, poi ha cambiato metodologia con Fiori e penso che la figura di Reina l'abbia aiutato tantissimo. Uno forte e professionista esemplare come lo spagnolo avrebbe potuto fare tanti giochini mentali, invece aiuta Donnarumma ogni giorno. Gigio deve solo concentrarsi, ma lo vedo sicuro e con grande fiducia. Continui così".