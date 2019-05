Gattuso su Abate: "Una fortuna trovarlo nello spogliatoio, mi ha aiutato"

In conferenza stampa, Gennaro Gattuso ha parlato di Abate e Zapata: "Sono giocatori che indossano la maglia da 10 ann. E' stato uno degli ultimi che ha preso le cinquine. E' stato una fortuna trovarlo in questo spogliatoio. Sapeva che quando l'occhio andava giù potevo sbroccare. Mi ha aiutato, mi ha dato grande professionalità. E' stato sistematicamente fischiato quando sbagliava qualcosa. Quest'anno si è tolto qualche soddisfazione. E' la dimostrazione che nel calcio, come nella vita, si possa sempre migliorare. Può ancora dire la sua in qualsiasi squadra che ha, perchè ha umiltà e voglia di dimparare"