Gattuso su Zapata: "Un difensore così vale 40 milioni"

Ieri, in conferenza stampa, Gennaro Gattuso si è soffermato anche sulla difesa, in particolare su Cristian Zapata: "Zapata già l'anno scorso ha fatto prestazioni importanti. E' un giocatore che ha tutto per fare il centrale, gliel'ho sempre detto a lui. Oggi un difensore con quelle caratteristiche sul mercato non lo paghi meno di 40-50 milioni, non fosse per l'età. Musacchio mi piace molto, è un grandissimo professionista. Ci sarà spazio per tutti, ma sono d'accordo su Zapata che sta giocando a grandissimi livelli. Gli fa onore giocare così, non dimenticando che è a scadenza".