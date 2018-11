Gattuso sul mercato: "Chiedete a Leonardo, non ne parlo per rispetto ai ragazzi. La società farà qualcosa"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus, Rino Gattuso ha risposto ad una domanda in merito al mercato di gennaio: "Chiedete a Leonardo. Per il rispetto che ho verso questi ragazzi, per tutto quello che mi stanno dando, non ne parlo. La società farà qualcosa ma sarò sempre il penultimo a saperlo, chi fa mercato lo sa fare molto bene, io devo pensare ad allenare questi ragazzi".