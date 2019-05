Gattuso tranquillizza: "Il Milan ha una società molto forte, i tifosi devono aspettarsi il meglio"

Intervenuto in conferenza stampa, Rino Gattuso ha voluto tranquillizzare i tifosi in merito al valore della società: "Il tifoso deve sapere che c'è dietro una società molto forte, fatta da persone in gamba, e deve aspettarsi il meglio perché ho conosciuto tutti quelli che gestiscono il club e sanno su che strada devono andare. Bisogna aver fiducia e stare tranquilli".