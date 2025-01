Gaudenzi: "Milan tornato ad avere autostima: vincere fa sempre bene"

L'ex centrocampista Gianluca Gaudenzi, che ha giocato sia nel Milan sia nel Cagliari, ha parlato della gara tra i rossoneri e gli isolani, in programma domani alle 20.45 e valida per la 20ma giornata di Serie A, ai microfoni di Radio City4You.

Queste le sue dichiarazioni: "Credo sia una partita molto difficile per il Cagliari. Giocare a San Siro non è facile, soprattutto dopo che il Milan ha cambiato allenatore e ha vinto la Supercoppa Italiana. Credo che il Milan sia inaspettatamente tornato ad avere autostima. Vincere fa sempre bene, il cambio in panchina ha motivato quei giocatori che non andavano più tanto d'accordo con Fonseca. Io credo che sia una partita difficile per il Cagliari, anche se la squadra sarda mi piace, è solida, ha una buona difesa e un buon centrocampo. Chiaramente, il Milan è favorito, però potrebbe scapparci anche un pari".