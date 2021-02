Gazidis e il rapporto con Maldini: "Vedevo in lui qualcosa di speciale, spero resti a lungo"

Che rapporto ha Ivan Gazidis con Paolo Maldini? Il CEO del Milan, in una lunga intervista rilasciata a Sky Sport, ha risposto così: “All’inizio avevamo lingue e culture differenti. Ma adesso stiamo crescendo insieme. Adesso la nostra relazione è forte. E si vede, c'è unità nella squadra e nella società. Ma è anche importante che non sempre si sia d’accordo, ed è normale che sia così. Paolo, per me, rappresenta il club, la storia. Ma non l’ho scelto per questo. Vedevo in lui qualcosa di speciale. Un uomo umile e di valori, con voglia di imparare. Pensa alla squadra, è onesto, ha qualità. E’ un uomo che si distingue anche nei momenti difficili. Io spero che Paolo resti qui a lungo, non vedo un limite per Paolo qui. E’ da Milan, è speciale”.