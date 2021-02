Gazidis: "Farò tutto per gli interessi del club, ma ho un sogno calcistico..."

E' già aria di derby per Ivan Gazidis, che ha commenato così ai microfoni di Sky Sport: “Siamo all’inizio del percorso, non alla fine. Il nostro progetto è a lungo termine, non è solo legato a questa stagione. Ho fatto e farò errori, ma prometto che faccio e farò tutto per gli interessi del club. Sono arrivato qui perché ho un sogno per il club, un sogno calcistico, ma diventerà realtà solo attraverso il lavoro”.