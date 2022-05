Gazidis: "Il progetto avrà continuità: sia che Elliott rimanga, sia che subentri un altro gruppo"

MilanNews.it

Ivan Gazidis ha parlato in una liunga intervista al quotidiano britannico The Guardian. L'amministratore delegato del Milan ha parlato anche del futuro della società rossonera che sarebbe vicina alla cessione. Il messaggio del dirigente sudafricano è chiaro: "Stanno discutendo. Non hanno cercato di vendere, ma sono venuti da loro. Ci sono due gruppi che amano e credono nel modo in cui è stato costruito il Milan moderno. Quindi, sia che Elliott rimanga, sia che subentri uno di questi gruppi, il progetto avrà continuità".