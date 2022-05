Gazidis sullo scudetto: "Ci ho messo un po' per realizzare. Sapevamo di aver creato qualcosa di speciale..."

MilanNews.it

Nell'intervista, uscita sul The Guardian, all'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis, il CEO rossonero è tornato sulle emozioni vissute nel momento del trionfo dello scudetto. A poco più di una settimana di distanza dal trionfo di Reggio Emilia, Gazidis si è espresso in questo modo: "Ci è voluto un po' di tempo per realizzare. Sei subito in preda all'euforia e alla gioia, ma poi ti rendi conto che si tratta di un risultato monumentale non solo per quello che abbiamo fatto, ma anche per come lo abbiamo fatto, il che è molto diverso. Già all'inizio della stagione credevamo di aver creato qualcosa di speciale, basandoci su una chiara idea di costruire un nuovo Milan attorno a una squadra molto giovane. Credo che sia la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo Scudetto e una delle più giovani d'Europa. Ha anche un'unità di intenti all'interno del club e con i tifosi".