Gazidis: "Torneremo ad allenarci solo quando tutto sarà in sicurezza".

Ivan Gazidis, intervenuto sul profilo Twitter del Milan, si è espresso sulla ripresa degli allenamenti: "La più grande priorità del nostro club è molto semplice: è la salute e la sicurezza dei nostri giocatori, del personale, dei tifosi e della nostra comunità. Torneremo ad allenarci e a giocare solo quando tutto sarà in sicurezza per i nostri giocatori, per lo staff, i tifosi e gli italiani. Ci stiamo impegnando in diversi modi per dare un aiuto concreto, tutto questo viene spiegato sul nostro sito in un comunicato stampa dedicato".