Gazidis: "Vogliamo essere competitivi in Champions. Obiettivo migliorarsi anno dopo anno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella lunga intervista che l'amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis ha rilasciato al The Guardian, il dirigente sudafricano ha paralto anche delle ambizioni rossonere che, dopo la conquista del diciannovesimo scudetto, non intendono placarsi: "Vogliamo tornare a essere competitivi a livello di Champions League. Siamo ancora in fase di crescita perché i nostri giovani giocatori non avevano mai giocato in Champions League prima della scorsa stagione. Puntiamo a migliorare di anno in anno. In questa stagione non abbiamo mai parlato [pubblicamente] di vincere lo Scudetto, ma era il nostro obiettivo interno. Sapevamo che il sogno si sarebbe realizzato solo con il duro lavoro".