Gazzetta: "Almeno due turni di stop per l'arbitro di Milan-Roma"

Piero Giacomelli e Luigi Nasca, rispettivamente arbitro e VAR in Milan-Roma verranno fermati dal designatore Rizzoli. "Almeno due turni di stop per l'arbitro di Milan-Roma" scrive La Gazzetta dello Sport. Ed era una decisione inevitabile. Non si tratta di punizione - questo l'approccio dell'AIA - bensì di un intervento mirato a far ritrovare la serenità dopo un arbitraggio no. Gli errori di Giacomelli, non corretti da Nasca al VAR, sono stati valutati gravi da Rizzoli. I due verranno fermati per almeno un paio di settimane: lo stop dovrebbe protrarsi almeno fino a dopo la pausa per le Nazionali, con il rientro poi graduale per Giacomelli in A, più avanti, dopo qualche designazione in B. L'anno scorso sono stati fermati, tra gli altri, Fabbri per gli errori in Roma-Parma ma anche Massa e Valeri per Fiorentina-Napoli alla prima giornata. Una valutazione fortemente negativa dei vertici porta a uno stop dei responsabili, come accadrà per Giacomelli e Nasca, come non è accaduto per Fourneau (circolava una fake news) dopo Crotone-Juve.