Gazzetta - Bennacer, l'infortunio è al polpaccio. Salta il Venezia ma si teme uno stop più lungo

Nel pomeriggio è arrivata la notizia dall'Algeria dell'infortunio di Ismael Bennacer in allenamento, che ha quindi lasciato il ritiro della nazionale e nelle prossime ore sarà in Italia per ulteriori controlli.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin offre ulteriori dettagli sul problema dell'algerino, che a quanto pare è più serio del previsto: "Il problema fisico a Ismael Bennacer è un infortunio a un polpaccio. C’è preoccupazione: salta sicuramente il Venezia ma si teme uno stop sicuramente più lungo. Come comunicato dalla nazionale algerina, ovviamente non giocherà contro la Liberia. Esami a Milanello a breve".