Gazzetta - Brescia-Milan, massima collaborazione sul fronte Tonali

Siamo alle battute decisive per la risoluzione del caso Tonali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan ha chiesto uno sconto al Brescia e ora non intende spendere più di 10 milioni. Cellino, però, non molla: ne chiede 15. La fumata bianca non è ancora arrivata: la trattativa continuerà nei prossimi giorni, in un clima "di massima collaborazione per trovare la migliore soluzione", come hanno fatto sapere entrambe le parti. Nell'operazione, oltre al centrocampista Olzer, potrebbe rientrare anche Colombo, profilo che piace molto al Brescia.