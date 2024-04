Gazzetta - Come potrebbe essere il Milan di Lopetegui? Due grandi obiettivi di mercato diventerebbero centrali

Nonostante le proteste dei tifosi, per il momento Julen Lopetegui resta il candidato principale per sostituire Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Ma come potrebbe essere il Milan del tecnico spagnolo? Ovviamente è presto per dirlo, ma, come riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva, due grandi obiettivi di mercato diventerebbero centrali, vale a dire il centravanti e il centrocampista difensivo.

Per quanto riguarda l'attaccante, nella sua carriera Lopetegui ha allenato numeri 9 veri e presunti: il nome di Joshua Zirkzee resta assolutamente d'attualità, ma potrebbero uscire presto anche nuovi nomi. Per l'ex ct della Spagna, è fondamentale avere invece in mezzo al campo un centrocampista difensivo e profilo che potrebbe fare comodo al Diavolo è per esempio quello di Youssouf Fofana, mediano classe 1999 del Monaco e della nazionale francese.