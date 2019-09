Gazzetta - Cori razzisti a Kessie, nessuno ha segnalato nulla: ufficialmente quei buu non sono esistiti

Continuano le polemiche dopo gli ululati razzisti di domenica a Verona nei confronti di Franck Kessie, soprattutto dopo che il Giudice Sportivo non ha preso provvedimenti: questo è successo perchè nessuno (arbitri e collaboratori federali) hanno segnalato nulla. In pratica, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, quei buu non sono mai esistiti.