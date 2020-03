Dopo i casi di Rugani alla Juventus e di Gabbiadini alla Sampdoria, c'è apprensione anche nelle altre squadre di Serie A per il coronavirus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il momento al Milan non vengono segnalate situazioni a rischio: nessun giocatore milanista ha la febbre e quindi per ora in casa rossonera non c'è alcun problema.