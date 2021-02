Gazzetta dello Sport: "Il Milan ritrova lo United in Coppa. Ibra torna da ex"

L'uomo copertina, anche nel giorno dei sorteggi di Europa League, torna a essere Zlatan Ibrahimovic. Milan-Manchester United è un confronto carico di ricordi e suggestioni, scrive La Gazzetta dello Sport. In Europa Ibra cerca ancora il primo gol stagionale tra gironi e fase a eliminazione diretta: a Belgrado è rimasto in panchina. Tornerà titolare domani sera contro la Roma all'Olimpico come lo sarà poi a Manchester, uno dei nove club in cui lo svedese è transitato con il suo carico di gol.