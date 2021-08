Gazzetta dello Sport - Milan, anche ieri Leao ha dimostrato di non poter fare il centravanti

Con un po' di sorpresa, ieri Stefano Pioli, nell'amichevole contro il Valencia, ha schierato dal primo minuto da prima punta Rafael Leao e non Olivier Giroud, entrato poi in campo nella ripresa: secondo La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha dimostrato anche al Mestalla di non poter fare il centravanti, ma di poter essere più utile e decisivo quando parte dalla fascia sinistra.