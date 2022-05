Gazzetta: "Diaz luce d'estate. Florenzi e Messias, quanti gol pesanti"

MilanNews.it

Nell'edizione oggi in edicola, la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto anche su chi non è stato protagonista in questa stagione. Oltre ad Alessio Romagnoli, che per il secondo anno consecutivo ha perso il posto da titolare, anche Brahim Diaz si è spento dopo un inizio di stagione strepitoso. Bene Messias e Florenzi invece, che hanno portato al Milan gol e assist pesanti.