Gazzetta: "E' derby d'Olanda. Reinders-Koop, gol e cervello: insieme in Orange, rivali a San Siro"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in vista di Milan-Juventus di questa sera: "E' derby d'Olanda. Reinders-Koop, gol e cervello: insieme in Orange, rivali a San Siro". Sarà una grande sfida tutta olandese in mezzo al campo tra Reijnders e Koopmeiners, anche se, complice l'assenza d Vlahovic, il giocatore bianconero agirà quasi da attaccante centrale.

I due si conoscono bene sia perchè hanno giocato insieme all'AZ Alkmaar, sia perchè ora sono compagni di squadra in nazionale. Reijnders e Koopmeiners si sono già trovati in campo con la stessa maglia per 31 volte, mentre sono tre le sfide da avversari.