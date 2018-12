Gazzetta - Gazidis, ecco il progetto per proiettare il Milan nel futuro

Ivan Gazidis è destinato a lasciare il segno, a cambiare il destino del Milan. Lo scrive stamane La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sulla figura e sugli obiettivi del nuovo amministratore delegato rossonero. Il manager sudafricano - scrive la rosea - ha in mente un progetto sportivo, economico e organizzativo che punta a proiettare nel futuro la società milanista. Un club capace di autosostenersi, ricco di giovani talenti e con uno stadio di proprietà in condivisione con l’Inter. Non necessariamente il vecchio e mitico San Siro, ma una nuova casa comune dei tifosi milanesi, un impianto stellare e all’avanguardia.