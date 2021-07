Gazzetta - Gli occhi della Premier su Kessie: piace al Liverpool e non solo

Il Milan spera di chiudere al più presto la pratica Kessie, per accontentare il giocatore e scoraggiare definitivamente le pretendenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista ivoriano ha estimatori soprattutto in Premier: si parla del Liverpool, ma non solo. Non è detto, però, che l'ivoriano abbia davvero voglia di fare le valigie.