Gazzetta - Higuain voleva di più, ecco cosa si aspettava dal Milan

Cosa si aspettava Higuain dal Milan, si chiede stamane La Gazzetta dello Sport? È facile ritenere che Gonzalo si attendesse di più, forse una squadra più forte. L’insofferenza del Pipita durante le partite è evidente e spesso plateale. L’argentino si aspettava una tavola apparecchiata tutta per lui, che in realtà si è vista poco. Questioni di campo ma non solo: aver sentito Leonardo dire che il suo eventuale riscatto dipende dalla Champions non gli ha fatto piacere. Higuain teme di vivere una stagione di passaggio senza certezze sul futuro.