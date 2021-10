Gazzetta - Ibra salterà anche Milan-Verona. Si punta al Porto

Niente Milan-Verona per Ibrahimovic. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi la squadra tornerà ad allenarsi, ma difficilmente lo svedese potrà aggregarsi al gruppo e cominciare a correre sul campo prima di giovedì. Esclusa, dunque, l’ipotesi di averlo almeno in panchina contro l’Hellas in campionato, resta in piedi l’idea europea: Zlatan potrebbe tornare a disposizione per la sfida di Champions contro il Porto.