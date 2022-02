Gazzetta - Il Milan disegna il centrocampo del futuro senza Kessie

Frank Kessie ha ormai deciso di lasciare il Milan, ma il club rossonero non è rimasto a guardare. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti di via Aldo Rossi stanno già disegnando il centrocampo del futuro senza l’ivoriano. Il lavoro è iniziato in estate, con l’acquisto di Adli dal Bordeaux per 10 milioni, e continuerà con il rinnovo di Bennacer: l’algerino e Tonali saranno i punti fermi, a loro verrà aggiunto il successore di Kessie. In cima alla lista del Milan c’è Renato Sanches, il quale ha già fatto sapere di voler lasciare il Lille.