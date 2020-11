Gazzetta - Il Milan è la squadra meglio costruita sul mercato

Parlando del campionato e delle big italiane, La Gazzetta dello Sport pone l’accento sul Milan, "la squadra - si legge - meglio costruita sul mercato, senza giocatori in eccedenza o fuori ruolo o presi solo per il nome". Come evidenzia la rosea, i rossoneri giocano con leggerezza perché quello che viene è tutto guadagnato. E hanno un leader come Ibra, che in campo lavora per gli altri. "Ora - conclude la Gazzetta - c’è da capire se il peso della classifica, e di qualche complimento in più, non cambierà lo scenario".