Gazzetta: "Il Milan non ha superato il trauma Spezia. Romagnoli, troppi errori"

Il Milan, secondo La Gazzetta dello Sport , non ha superato il trauma Spezia. La Rosea si focalizza sulla prestazione negativa di Romagnoli, ieri, sottolineando come il capitano rossonero abbia interrotto il processo di crescita da anni, eppure continua a commettere tanti errori, troppi. Bene Ibra, invece, che è stato mal servito, eppure in due occasioni ha sfiorato la riapertura del match se non fosse stato per le prodezze di Handanovic. Irriconoscibili - si legge - Saelemaekers e Rebic, qualcosina da Theo ma mai l'uragano di un tempo. Tonali, travolto nel primo tempo, cresce nella ripresa. Ma è un Diavolo che dopo aver volato, per mesi, spensierato oltre i suoi limiti si accorge, come Adamo ed Eva dopo la mela, della propria nudità.