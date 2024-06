Gazzetta - Il Milan riflette su Noah Okafor

Dopo una stagione non semplice al Milan, nella quale ha comunque segnato sei gol, Noah Okafor non sta trovando spazio all'Europeo nella sua Svizzera: al momento non è infatti mai sceso in campo nemmeno un minuto. Anche in via Aldo Rossi sarebbero in corso delle riflessioni sul suo futuro in rossonero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Questi i suoi numeri stagionali:

PRESENZE SERIE A: 28

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 3

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 5

PRESENZE TOTALI: 36

MINUTI IN CAMPO: 1033'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 1