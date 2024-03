Gazzetta - Il Milan torna da Roma con una vittoria sofferta e una conferma importante: la squadra è con Pioli

vedi letture

Venerdì sera, al termine di una partita molto sporca, il Milan ha portato a casa tre punti molto importanti in casa della Lazio. Una vittoria sofferta che però porta con sè anche una conferma alquanto significativa: la squadra rossonera è al fianco di Stefano Pioli. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole di Gerry Cardinale che nei giorni scorsi ha dichiarato di non essere pienamente soddisfatto della stagione del Diavolo: "Io e Ibra non siamo soddisfatti del fatto che non siamo numero uno al momento in Serie A".

Questo il tabellino di Lazio-Milan di Serie A:

LAZIO-MILAN 0-1

Marcatori: 88’ Okafor.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (dal 78’ Cataldi), L. Alberto (dal 60’ Hysaj); F. Anderson, Castellanos (dal 60’ Immobile), Zaccagni. A disp.: Mandas, Renzetti; Casale, Lazzari, Ruggeri; A. Anderson, Kamada, Isaksen, Pedro. All.: Sarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (dal 64’ Calabria), Kjær (dal 81’ Thiaw), Gabbia (dal 81’ Tomori), Theo Hernández; Adli (dal 71’ Okafor), Bennacer (dal 64’ Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello, Jiménez, Kalulu, Terracciano; Musah; Chukwueze. All.: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 23’ Sarri, 50’e 57’ Pellegrini, 58’ Romagnoli, 61’ Florenzi, 70’ Adli, 77’ Immobile, 80’ Gabbia, 84’ Theo, 90’ Hysaj, 90’+5 Leao, 90’+6 Pulisic.

Espulsi: 57’ Pellegrini, 90’+4 Marusic, 90’+6 Guendouzi.

Recupero: 1’ 1T, 6’ 2T.