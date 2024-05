Gazzetta - Juve-Motta: pronto un accordo biennale con opzione per il terzo

Nonostante la vittoria della Juventus ieri sera in Coppa Italia contro l'Atalanta, il direttore bianconero Cristiano Giuntoli sembra intenzionato a fare un passo oltre Max Allegri che ieri, dopo la partita, ha fatto allusioni sul suo futuro ai microfoni di Mediaset (LEGGI QUI). Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, la Juventus sarebbe pronta a chiudere per Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, con il quale è previsto un accordo biennale con opzione per il terzo anno. In tal modo la Juventus vorrebbe aprire un nuovo ciclo.

Prima di poter procedere sull'italo-brasiliano, su cui il Milan aveva provato una rimonta, la Juventus deve però accordarsi sull'uscita di Max Allegri. Il tecnico livornese, infatti, ha un contratto fino al 2025 e quindi la situazione va sistemata con un incontro tra le parti. Bisognerà capire se ci sono i margini per venirsi incontro oppure se la Juventus sarà costretta all'esonero, mantenendo ancora per un anno a libro paga Allegri e tutto il suo staff. Intanto la pista Motta per il Milan sembra sul viale del tramonto.