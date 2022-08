Gazzetta - L'Inter al 99% non avrà Lukaku nel derby di sabato contro il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, al 99% Romelu Lukaku non recupererà per il derby contro il Milan previsto per sabato 3 settembre. Dunque, brutta tegola per l’Inter. Il belga tra oggi e domani si sottoporrà ad accertamenti specifici per valutare con certezza l’entità del problema muscolare alla coscia avvertito durante l'allenamento di ieri mattina.