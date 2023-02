Gazzetta - La Sampdoria non paga gli stipendi del fine 2022: può essere penalizzata

MilanNews.it

Entro il 16 di febbraio la Sampdoria dovrà trovare 11 milioni necessari per pagare gli stipendi del quarto trimestre del 2022. Se ciò non dovesse accadere, la Samp rischierebbe una penalizzazione. Probabile se non certo che si debba chiedere aiuto alle banche, anche perché dal mercato non è arrivata la liquidità sperata. Oggi è prevista la sesta assemblea che dovrebbe andare ancora una volta deserta. Se Ferrero, socio di maggioranza, non effettuerà la prevista e necessaria ricapitalizzazione (fra i 35 e i 50 milioni di euro), scatterà ufficialmente l'allarme con l'incubo di tutti che resta il fallimento della società. Il Cda sta lavorando per ottenere nuove disponibilità dalle linee di credito per far fronte alle spese oltre all'imminente pagamento degli stipendi, ma la situazione resta particolarmente drammatica. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.