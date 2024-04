Gazzetta - Lopetegui, triennale da 4 milioni a stagione. Ora il Milan deve sciogliere le riserve

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra il Milan e Julen Lopetegui, spiegando che la società rossonera e l'allenatore spagnolo hanno già ampiamente discusso del nuovo progetto tecnico e hanno già trovato una bozza d'accordo per ciò che riguarda il nuovo contratto: quattro milioni di euro netti a stagione per i prossimi tre anni. La settimana appena iniziata sarà fondamentale, probabilmente decisiva. Non per l’annuncio che in ogni caso arriverà a fine stagione, ma per la decisione perché se la preferenza è confermata già questa settimana Lopetegui verrà ufficiosamente bloccato. Il Milan dal canto suo ha valutato anche candidature alternative, Paulo Fonseca e Roberto De Zerbi su tutte. Mentre Lopetegui ha messo in stand-by il West Ham proprio perché vuol dare priorità alla società rossonera, che ora deve muovere l'ultimo passo.

Nel frattempo il Milan dopo l'ultimo turno di campionato ha ufficialmente conquistato la qualificazione alla prossima Champions League: un passaggio da non sottovalutare perché adesso, senza più obiettivi di classifica, la società rossonera può iniziare a pianificare il mercato che verrà.