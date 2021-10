Gazzetta - Lucca, non solo Milan: anche la Fiorentina sul bomber del Pisa

In attesa di capire come si evolverà il caso Vlahovic, gli uomini mercato della Fiorentina, Barone e Pradé, in queste settimane si sono mossi per Lorenzo Lucca, capocannoniere del Pisa e del campionato di Serie B. La sua candidatura, insieme a quella di Gianluca Scamacca, dimostra che la Fiorentina guarda a giovani di qualità. Il bomber del Pisa, si sa, è anche nei radar del Milan che osserva interessata la situazione del giovane classe 2000. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.