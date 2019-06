Gazzetta - Maldini e Boban chiedono un sacrificio a Elliott per Barella

Ostacolo Milan sulla corsa dell’Inter per Barella. Come riporta La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni i vertici rossoneri hanno fatto un sondaggio (più che conoscitivo) per il centrocampista sardo. Boban e Maldini ritengono Barella il miglior talento italiano nel ruolo e sono disposti a chiedere un sacrificio importante al fondo Elliott per accrescere in maniera considerevole il tasso tecnico della rosa. C’è una sola strada: alzare la base economica dell’offerta almeno a 40 milioni di euro. Insomma, la partita è ancora tutta da giocare, nonostante tutti gli exit poll indichino l’Inter in vantaggio sui cugini.