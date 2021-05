Gazzetta - Mandzukic a caccia del primo gol per il lieto fine

"Milan all’attacco con Mandzukic, andrà a caccia del primo gol per il lieto fine". Lo scrive La Gazzetta dello Sport in vista dell’ultima gara di campionato. "A Bergamo - si legge - il croato cercherà di chiudere da protagonista: può dare più peso in area. Poi sarà quasi sicuro l’addio ai rossoneri". Ovviamente è "difficile immaginare che Pioli si giochi una finale da Champions con un attacco rivoluzionato, ma che Mario possa trovare più spazio a gara in corso è una possibilità".