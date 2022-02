Gazzetta - Milan, 432 milioni spesi in 10 anni. Ecco la classifica dei club che hanno speso di più

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato la classifica dei club che hanno più speso sul mercato negli ultimi 10 anni. Al primo posto c’è il Manchester United con 1 miliardo di euro, seguito dal PSG e dal Manchester City. Il Milan si trova al settimo posto con 432 milioni spesi per vincere un solo trofeo, la Supercoppa italiana nel 2016. Scelte sbagliate negli anni che hanno portato alla situazione attuale, in cui la proprietà tiene molto ai conti e non spende cifre folli sul mercato.