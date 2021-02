Gazzetta - Milan, anche Kjaer ha perso brillantezza e lucidità  

Non solo Romagnoli: anche il rendimento di Kjaer è calato nell’ultimo periodo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il difensore danese per mesi è stato sommerso di elogi, ma ora è finito nel frullatore della critica. Alla lunga anche Simon ha ceduto e ha perso lucidità. Gli ultimi infortuni hanno tolto brillantezza anche a lui, che non è più riuscito a essere l’uomo di posizione e il formidabile tappabuchi che proteggeva tutti i compagni.