Gazzetta: "Milan, col Sassuolo le stelle non brillano"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una serata da dimenticare quella di ieri per il Milan. Dove i rossoneri si erano laureati campioni d’Italia, Pioli ha pagato fondamentalmente due aspetti: turnover e Leao. Per quanto riguarda il primo, non si possono addossare colpe al tecnico: il turnover è un’arma importante quest’anno per sopravvivere a un calendario massacrante. Mentre non si sono fatti trovare pronti giocatori chiamati in causa, come Saelemakers o Diaz.

Per quanto riguarda il secondo invece, come affermò Kjaer tempo fa: “Uno come Leao non può accontentarsi di decidere una volta l’anno”. Il portoghese ieri parte forte, dimostrando di essere superiore. Poi si spegne e si riaccende solo 93’ con un tiro telefonato a Consigli. Pioli dovrà lavorarci sopra. A riportare il tutto è La Gazzetta dello Sport.