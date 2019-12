Gazzetta - Milan, con Pioli squadra più intraprendente

Come riferisce La Gazzetta dello Sport il Milan con Pioli sembra è più intraprendente e riesce a tirare di più verso la porta. Questi i dati: "Con Giampaolo erano stati 22 nello specchio e 44 fuori, con Pioli si sale a 35 e 51. E’ migliorata anche la media a partita dei dribbling riusciti (14,5 contro 10,3), segno che ora il Diavolo è più intraprendente e convinto delle proprie qualità, e in particolare sono cresciuti i parametri dentro l’area avversaria: le giocate utili salgono da una media del 16,7 al 20,8 e i tiri da 6,5 a 9,5. Il Milan, quindi entra decisamente di più negli ultimi sedici metri di campo. Ma spiccano differenze non così banali anche in fase difensiva. La media dei palloni recuperati è cresciuta da 49,2 a 57,8, i contrasti vinti da 8,7 a 9,4 e i palloni intercettati da 8 a 12,4. Numeri che magari appaiono freddi, a leggerli così, ma che abbinati ai progressi generali segnalano che il malato piano piano sta migliorando. E che lo faccia nella fase difensiva al momento è la notizia migliore".