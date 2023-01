MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sono due i dubbi di formazione di Stefano Pioli in vista del match di stasera contro la Lazio: uno è sulla trequarti, dove Brahim Diaz è favorito su Pobega e Vranckx, e uno al centro dell'attacco, dove sono in ballottaggio Giroud e Origi.