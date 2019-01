Gazzetta - Milan, Gattuso batte Giampaolo: Rino sta crescendo

Cutrone, Reina ma non solo. Anche Gattuso, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è stato decisivo nella vittoria contro la Samp. Rino - si legge - vince la sfida con Giampaolo e non soltanto per le sostituzioni vincenti. Il primo supplementare comincia con Cutrone per Castillejo, e passaggio obbligato dal 4-3-3 al 4-4-2. Dopo 9 minuti, si aggiunge Conti per Abate. Guarda caso, al 12esimo, cross dell’ex atalantino e gol del centravanti. Gattuso sta crescendo, sta imparando a gestire la partita, ad aver pazienza, a leggere le situazioni. E soprattutto studia.