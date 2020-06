Gazzetta - Milan, Gazidis ha dato garanzie per il futuro

Nel corso del faccia a faccia di ieri, Gazidis ha dato garanzie ai giocatori sul futuro del club. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato rossonero ha fatto presente la solidità della proprietà, che ha intenzione di riportare il Milan in alto, ma che ha dovuto cominciare a mettere mano nei conti vista la disastrosa situazione finanziaria ereditata. Gazidis ha ribadito la voglia di investire, a cominciare dal progetto stadio, senza dimenticare la parte sportiva, perché senza i risultati non si può fare il salto di qualità.