Non è un mistero che Ivan Gazidis, ad milanista, abbia bloccato diverse operazioni di mercato impostate da Paolo Maldini e Zvonimir Boban: come spiega La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, tutto ciò ha creato parecchi malumori nei due ex giocatori a cui non sono piaciute certe decisioni prese dal dirigente sudafricano.