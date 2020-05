Gazzetta - Milan, Ibra resterà in Svezia fino a quando il club glielo permetterà

Secondo quanto riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Zlatan Ibrahimovic resterà in Svezia, dove ha la possibilità di allenarsi regolarmente in campo con il suo Hammarby, almeno fino a quando il club di via Aldo Rossi glielo permetterà. Il rientro dello svedese a Milano dovrebbe comunque avvenire entro la fine di questa settimana.