Gazzetta - Milan, il ritorno di Paquetà: a Pioli serve qualità

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Paquetà, il quale, quando riprenderà la stagione, potrebbe trovare maggiore spazio. Il brasiliano ha perso posto e fiducia, ma il calendario e le squalifiche gli offrono una grande chance: contro la Juventus in Coppa Italia, infatti, mancheranno Ibrahimovic e Castillejo (oltre a Theo Hernandez) e non è da escludere che Pioli possa puntare proprio sulla qualità di Lucas. Ma deve ritrovare lo smalto dei primi mesi in rossonero, quando riuscì a mettersi in luce. Il tempo adesso stringe: il Milan si aspettava di più da un giocatore pagato 38,4 milioni, che ora dovrà cambiare marcia per evitare la cessione.